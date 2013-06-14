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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:26 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨，但仍录得连续第五周下挫

东京工业品交易所(TOCOM)指标11月期胶 上涨4日圆，结算价报每公斤235.3日圆。

周四该合约低见230.5日圆，为2012年9月10日以来最低水准。

“这是昨日沉重卖压后的技术性反弹，”一日系大宗商品经纪商的经理说。

“道琼指数上涨，日圆扭转近日的上升趋势，所以我们今天看到出现少许低接买盘。但橡胶面临季节性供应增加，代表胶价若上涨都将有限，”这名经理并表示，240日圆左右面临一道心理面阻力。

TOCOM期胶本周下挫4.4%，连续五周周线收低，且已较上个月的高点299.0日圆跌落逾20%。

上海期交所9月橡胶合约 上涨195元人民币，报每吨17,960元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤232.50美分，上涨2.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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