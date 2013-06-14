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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:23 BJT

东南亚股市：泰国、印尼和菲律宾股市反弹，但审慎气氛依然弥漫

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                    最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                
 汤森路透东南亚指                     429.48     15.33     +3.70     +1.27    424.10
 数                                                                         
 新加坡                              3161.43     30.74     +0.98     -0.18   3167.08
 马来西亚                            1762.19     19.32     +1.11     +4.34   1688.95
 泰国                                1465.27     62.00     +4.42     +5.27   1391.93
 印尼                                4760.74    153.08     +3.32    +10.29   4316.69
 菲律宾                              6242.26    128.18     +2.10     +7.39   5812.73
 越南                                 509.03     -6.06     -1.18    +23.03    413.73
 (完)

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