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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，六周来首度周线下滑

路透新加坡6月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，扭转先前跌至一周低点的走势，因市场预期马国6月上半月棕榈油出口料上升的看法，抵销了弥漫在全球市场的经济刺激措施前景不确定性。

本周为棕榈油六周以来首次录得一周跌幅，显示在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议之前，市场信心脆弱。投资人担心美联储今年可能缩减买债计划，打击大宗商品需求。

先前涨势推动棕榈油价格上涨9%，交易商本周了结获利。

“棕榈油主要趋势仍是向下，因为全球市场仍有不确定性。但我们应会见到6月1-15日出口增加，这提供了一些支撑，”一外资经纪商交易员称。

船货调查公司Intertek Testing Services周六将公布6月1-15日出口数据。另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance将在周一公布。

指标8月合约 上涨0.6%，收报每吨2,438马币(林吉特)。早盘曾跌至2,402马币，为6月6日以来最低。

整体成交量为27,127口，低于平常的35,000口均量。

棕榈油期货价格本周共跌0.8%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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