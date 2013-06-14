中国能源：国务院要求全额收购光伏所发电量，并制定区域上网标杆电价

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透北京6月14日 - 受全球光伏市场低迷影响，中国光伏企业目前正面临持久的寒冬。中国国务院周五召开常务会议要求，要优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量；还要完善光伏发电电价支持政策，制定区域上网标杆电价。
“光伏产业是新能源产业的重要发展方向，...要在努力巩固国际市场的同时，用改革的办法，发挥市场机制作用，着力激发国内市场有效需求，推动产业创新升级，”中国政府网刊登国务院常务会议新闻稿称。
国务院要求，电网企业要保障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量。
“完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资金及时发放到位，”新闻稿称。
同时，还要加强规划和产业政策引导，重点拓展分布式光伏发电应用；鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难；并鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。
中国企业在光伏产品中游制造方面具领先优势，涌现出例如天合 、尚德 、英利 等多家全球大厂。欧洲市场去年光伏产品装机量占到全球的六成，而中资企业已获取欧洲市场超过80%的市场份额，2011年中国企业对欧盟出口的光伏产品的价值达210亿欧元。
当地时间6月4日，欧盟委员会公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果，决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。执委会称目的在于与中国达成和解，若未能在8月6日前达成解决协议，关税将升至平均47.6%的水平。这对于面临困境的中国光伏产业可谓是雪上加霜。
国务院常务会议还研究部署了大气污染防治的十条措施，其中包括严控高耗能、高污染行业新增产能，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。
国务院还要求强化节能环保指标约束，对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。(完)
欲浏览国务院常务会议新闻稿详情，请点击中国政府网(here) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4