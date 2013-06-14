国际油市：亚洲燃料油现货升水持稳，但需求基本面低迷

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透新加坡6月14日 - 亚洲燃料油现货升水周五仍受到良好支撑，尽管区域性需求低迷且市场供应良好，交易商继续在店头市场(OTC)积极交易。
指标180-cst燃料油现货升水持稳上日水准，每吨报10.17美元，但较一个月前水准高出9.38美元。燃料油跨月价差报每吨11.50美元，过去30天来上升了11.125美元。
交易商表示，由于6月由西方抵达亚洲的套利船货减少，5月底时市场曾担心这对价格会造成影响；6月西方运抵亚洲的套利船货预计约有400-450万吨。
尽管从西方流入的供应远低于前两个月的500-550万吨，但交易商称，相对来说市场供应仍佳。
OTC的现货交易约较新加坡指标180-cst品级每吨升水约13-14美元。
现货交易有一笔成交。嘉能可以每吨638美元，向瑞士维多公司买进2万吨180-cst燃料油。预定6月29日-7月3日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4