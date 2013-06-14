版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:48 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水持稳，但需求基本面低迷

路透新加坡6月14日 - 亚洲燃料油现货升水周五仍受到良好支撑，尽管区域性需求低迷且市场供应良好，交易商继续在店头市场(OTC)积极交易。

指标180-cst燃料油现货升水持稳上日水准，每吨报10.17美元，但较一个月前水准高出9.38美元。燃料油跨月价差报每吨11.50美元，过去30天来上升了11.125美元。

交易商表示，由于6月由西方抵达亚洲的套利船货减少，5月底时市场曾担心这对价格会造成影响；6月西方运抵亚洲的套利船货预计约有400-450万吨。

尽管从西方流入的供应远低于前两个月的500-550万吨，但交易商称，相对来说市场供应仍佳。

OTC的现货交易约较新加坡指标180-cst品级每吨升水约13-14美元。

现货交易有一笔成交。嘉能可以每吨638美元，向瑞士维多公司买进2万吨180-cst燃料油。预定6月29日-7月3日装运。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐