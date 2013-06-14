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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:58 BJT

国际油市：台塑石化罕见以折价买进石脑油

路透新加坡6月14日 - 亚洲石脑油现货价差周五趋软，此前区域主要买家以折价买进7月交付的供应，这是2010年底以来头一遭。

知情人士称，台塑石化以成本加运费(C&F)较日本报价每吨低约2.50美元，买进7.5万-10万吨7月到货石脑油。此前该公司为6月上半到货的石脑油支付约7美元升水。

根据路透数据，台塑石化上回以折价购进石脑油是在2010年底。

“亚洲现在石脑油供应满溢，”一交易商说。

而印度炼厂Reliance Industries卖出7月石脑油船货的每吨升水，也比前次标售时约少3美元，映射市况的疲弱。

一名交易商表示，其通过标售的7月5-10日装运5.5万吨石脑油船货，可能以每吨约升水25美元，卖给维多公司。但无法获得相关公司的证实。

日本政府数据显示，日本5月石化业进口石脑油较上年同期增加19.2%，因炼厂维修减少了国内的供应。

亚洲汽油裂解价差回升，因7月斋戒月前印尼和马来西亚增加库存，使东南亚需求走强；与此同时，炼厂维修则令供应吃紧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)

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