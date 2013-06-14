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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 20:13 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，受中石化暂停出口柴油激励

路透新加坡6月14日 - 亚洲柴油裂解价差周五走高，受中石化决定6月连续第二个月暂停柴油出口消息激励。

中石化为亚洲最大炼油商及中国主要柴油出口企业，市场人士表示，中石化已经将上半年的出口配额用得差不多，本月因而再度收敛出口。

中石化今年稍早大幅增加柴油出口，3月及4月平均每月销售接近40万吨，因中国国内消费量较预期疲软，导致库存升高。

亚洲柴油裂解价差上升0.5美元，至每桶17.83美元，航煤裂解价差上升0.53美元，至每桶17.25美元。

兴隆向维多购买15万桶0.01%柴油，价格约在每桶122-123美元。这批船货预定7月3-7日由马来西亚Tanjung Bin装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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