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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 20:14 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森称，明年第二季进行EBA压力测试

路透法兰克福6月14日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周五表示：

* 各国政府没有得意自满的空间

* 各国政府不应期待欧洲央行代替政府自己应做的行动

* 单一解决机制至少中期内可降低共同存款保障安排的需要

* 认为目前物价稳定性没有上行风险，通胀预期稳定受控

* 欧洲央行将在2014年第一季进行资产品质审查，2014年第二季进行欧盟银行业管理局压力测试(完)

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