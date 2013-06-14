版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 21:19 BJT

金属期市：印度最大铜冶炼厂周日可能重启--消息

路透新德里6月14日 - 消息人士周五称，印度最大铜冶炼厂停工逾两个月之后周日可能重启。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐