表格：美国4月整体资本净流入127亿美元

中国企业：紫光集团获国开行1,000亿元融资，国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透华盛顿6月14日 - 美国财政部公布数据显示：
* 美国4月整体资本净流入127亿美元
* 外资4月通过交易途径净卖出373亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
4月 3月 2月
月度资本净流入 12.7 2.1 62.1
民间 42.1 -34.8 52.5
官方 -29.4 36.9 9.6
外资净买入长期证券 -57.1 -31.8 -32.9
通过换股等非交易途径买入-19.7 -18.4 -19.8
通过交易途径净买入 -37.3 -13.4 -13.1
外资净买入美国证券 -24.8 15.3 12.3
民间 -17.8 9.7 13.4
官方 -6.9 5.6 -1.1
外资净买入长期美国证券:
美国公债 -54.5 5.3 2.7
美国机构债 23.0 9.5 2.0
美国股票 11.2 6.8 -2.0
美国公司债 -4.5 -6.2 9.6
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1264.9 1270.3 1251.9
日本 1100.3 1114.3 1105.5
加勒比海金融中心 273.1 283.9 280.3
(Carib Bnkng Ctrs)
石油出口国家 272.7 265.1 256.8
巴西 252.6 257.9 256.5
台湾 186.7 188.9 190.0
比利时 185.7 188.4 187.3
瑞士 183.3 183.6 186.9
英国 163.4 159.1 138.6 (完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透东京3月28日 - 指标日本政府公债价格周二小幅下跌，受股市回升影响；日本财政年度即将步入尾声。 指标10年期政府公债收益率 上涨0.5个基点至0.060%，10年期公债期货 下跌0.02点至150.45。 日本股市日经指数 从上日触及的逾六周低点反弹，收盘上涨1.1%，而日本财政年度将在周五画下句点。 周二公债标售的结果大致符合预期，支撑了超长期公债。 20年期公债收益率 下跌1个基点至0.625%，30年期公债收益率 下跌1.5个基点至0.820%。 本周稍早公布的日本央行3月15-16日政策会议记录暗示，至少一位委员担心央行的“控制收益率曲线”形态政策有潜在弱点。 这位委员表示，上个月日本央行大幅增加公债购买以遏制收益率升势，这表明日本央行未来可能不得不购买大量公债以实现收益率目标。
0601GMT * 欧元/美元温和地自1.0906高点反转，保住多头态势 * 亚洲盘最低来到1.0855。100小时均线以及200小时均线切入位分别位于1.0815及1.0788，应会提供支撑 * 欧元/美元从美债/德债利差收紧所带来的上升压力略为减轻 * 美国10年期公债与同天期德债之间利差为190个基点。图表：http://reut.rs/2ncQABF * 期权主要集中于1.0950/1.1000 * 今日美国和欧元区未有重要数据出炉，也未有大规模期权到期(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)