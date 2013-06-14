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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 22:04 BJT

G8会议：经济风险虽降但仍脆弱，各国需推进改革--峰会公报初稿

路透伦敦6月14日 - 八国集团(G8)峰会公报初稿称

* 2013年全球经济仍具脆弱性

* 日本果断措施将支持短期成长，但仍必须达成长期可持续性

* 欧元风险已消减，美国复苏加速但债务上限及中期财政计划仍有不确定性。(完)

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