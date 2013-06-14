国际油市：原油价格因中东局势动荡上涨，美国原油触及九个月高位

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* 投机商增加对美国原油的净多头头寸
* 投资人担忧叙利亚冲突扩散，可能影响区内原油供应
* 美元触及四个月低位后仍然走软
路透纽约6月14日 - 原油价格周五上涨，美国原油盘中触及九个月高位，此前消息称美国授权向叙利亚反对派提供武器，引发对中东原油供应的担忧。
美国总裁奥巴马授权向叙利亚反对派提供武器，此前白宫表示，有叙利亚政府军使用了化学武器的证明。
尽管叙利亚不是全球原油的关键供应国，但投资人担忧叙利亚内战不断升级，可能导致中东产油区受到影响。中东的原油供应量占全球原油产量逾三分之一。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，美国对叙利亚反对派提供更多军事支持，可能引发中东动乱。
消息推动原油突破近期留守的交投区间，令布兰特原油急涨至逾两个月高位，美国原油升至九个月高点，后者突破自5月1日以来留守的90-97美元交投区间。
美国原油升幅超过布兰特原油，令8月布兰特原油较8月美国原油溢价收窄至7.86美元，周四溢价为8.03美元。
近月布兰特原点期货 上涨0.98美元，结算价报每桶105.93美元，此为4月9日来最高结算价，盘中触及106.64美元高位。
本周，布兰特原油上涨1.3%。
美国原油 大涨1.16美元，结算价报每桶97.85每桶，为1月底来最高结算价，盘中触及98.25美元的九个月高点。本周上扬1.9%。
汤森路透/密西根大学公布的调查显示，6月消费者信心指数从5月触及的近六年高位回落。6月读数是过去八个月来第二高，显示消费者信心仍很足。
美国汽油期货 触及近一个月高位2.91美元，但结算价报每加仑2.89美元。
取暖油期货 升至2.98美元，为4月4日来最高，结算价报2.96美元。
美元指数 周四跌至四个月低位，为油价提供支撑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)