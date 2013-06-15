中国个股：光大银行和新华保险称汇金已增加其持股，未来六个月拟继续增持

路透上海6月15日 - 中国光大银行 和新华保险 周五稍晚公告称，接到控股股东中央汇金投资公司通知，已增持了两公司A股股份。公告并称，汇金拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份。

公告称，汇金周五通过上海证交所交易系统增持了光大银行2,204.62万股A股，约占该公司总股本的0.05%。本次增持后，汇金公司持有该公司A股股份约195.80亿股，约占总股本的48.42%。

而周四汇金则增持了新华保险206.05万股A股，约占公司总股本的0.06%。增持后，汇金公司持有新华保险A股股份约9.76亿股，约占该公司总股本的31.29%。

按照增持当日股价来计算，汇金对上述两公司的增持耗资累计约1亿元人民币。

汇金最近一次宣布增持银行股为去年10月10日，为期六个月，对四大行即工行 、农行 、中行 和建行 都进行了增持。