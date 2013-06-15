中国个股：光大银行和新华保险称汇金已增加其持股，未来六个月拟继续增持

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海6月15日 - 中国光大银行 和新华保险 周五稍晚公告称，接到控股股东中央汇金投资公司通知，已增持了两公司A股股份。公告并称，汇金拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份。
公告称，汇金周五通过上海证交所交易系统增持了光大银行2,204.62万股A股，约占该公司总股本的0.05%。本次增持后，汇金公司持有该公司A股股份约195.80亿股，约占总股本的48.42%。
而周四汇金则增持了新华保险206.05万股A股，约占公司总股本的0.06%。增持后，汇金公司持有新华保险A股股份约9.76亿股，约占该公司总股本的31.29%。
按照增持当日股价来计算，汇金对上述两公司的增持耗资累计约1亿元人民币。
汇金最近一次宣布增持银行股为去年10月10日，为期六个月，对四大行即工行 、农行 、中行 和建行 都进行了增持。
光大银行周五收报2.93元，过去一个月跌5.5%；新华保险A股周五收报21.66元，过去一个月跌6.6%，H股收报24.1港元，过去一个月跌13%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。