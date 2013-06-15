中港个股：中石油拟与泰康资产及国联基金建管道合资公司，持股50%

路透上海6月15日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周六公告称，拟与泰康资产及国联基金建立合资公司，注册资本400亿元人民币，中石油将以西部管道资产作为出资，持股50%。

刊登在上海证券交易所的公告显示，合资公司拟命名为中石油管道联合有限公司，中石油西部管道资产经评估后的价值合计200亿元，而泰康资产将以现金出资360亿元，认缴合资公司注册资本120亿元，持股30%，其余计入资本公积；国联基金以现金出资240亿元，认缴注册资本80亿元，持股20%，其余计入资本公积。

中石油表示，本次投资是通过合资新设公司方式，引入保险、产业基金等外部战略投资者，共同参与国家重点能源管道建设的一项有益尝试。本次合资可满足本公司建设发展资金需求，有效控制投资规模，优化融资结构。

另外，合资公司的合资期限为二十年。如果各方一致同意延长合资期，则在合资期届满前至少六个月由各方签署相应补充协议对合资期予以延长。合资方并同意，自合资公司成立之日起十年内各方不会通过股权转让或者其他方式退出合资公司。

公司网站信息显示，泰康资产前身为泰康人寿资产管理中心，截止2011年底，公司注册资本金10亿元，受托管理资产总规模达3,800亿元。其股东为泰康人寿和中诚信托。

而第三家股东国联基金，中石油公告中称其是一家有限合伙企业，执行事务合伙人为国联产业投资基金管理（北京）有限公司。主营业务包括非证券业务的投资、投资管理、咨询。

中石油第一季度净利按年下跌8%，主要由于油价相对较低而影响上游业务收入。