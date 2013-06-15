中国外汇: 4月净减持美国国债54亿美元，净增持170亿美元两房债

路透上海6月15日 - 美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持美国国债54亿美元 ；截止4月末，中国持有的美国国债为12,649亿美元，3月末修正后则为12,703亿美元；中国 仍是美国国债的全球最大单一持有国。 数据并显示，4月中国共计净增持美国长期证券133.26亿美元。分项来看，净减持长期 国债49.71亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券169.87 亿美元，净增持公司债和公司股票分别为7.52亿和5.58亿美元。 中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款 办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)