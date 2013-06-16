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亚洲 | 2013年 6月 16日 星期日 09:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         56.74     -0.17     -0.30   1058519
 搜狐                         64.88     +1.07     +1.68    927290
 网易                         61.00     -0.30     -0.49    291444
 百度                         98.00     -1.66     -1.67   3061448
 亚信科技                     11.61     -0.06     -0.51     92102
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.99     -0.28     -1.53   1910758
 路                                                      
 联电                          2.09     -0.07     -3.24    534222
 日月光                        3.97     -0.08     -1.98     46186
 矽品精密                      5.74     -0.07     -1.20    597522
 和信超媒体                    0.98     -0.02     -1.75     84489
 友达                          4.00     -0.11     -2.68    411861
 中华电信                     31.66     -0.06     -0.19     47509
 台湾国际航                   33.72     -0.44     -1.29    962911
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     49.31     -0.64     -1.28    307291
 中国联通                     13.27     -0.11     -0.82    146881
 中国电信                     47.96     +0.17     +0.36     36278
 中芯国际                      3.79     -0.23     -5.72    158309
 电讯盈科                      4.55     -0.01     -0.22     10278
 (完)
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