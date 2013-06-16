《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.74 -0.17 -0.30 1058519 搜狐 64.88 +1.07 +1.68 927290 网易 61.00 -0.30 -0.49 291444 百度 98.00 -1.66 -1.67 3061448 亚信科技 11.61 -0.06 -0.51 92102 台湾 台湾积体电 17.99 -0.28 -1.53 1910758 路 联电 2.09 -0.07 -3.24 534222 日月光 3.97 -0.08 -1.98 46186 矽品精密 5.74 -0.07 -1.20 597522 和信超媒体 0.98 -0.02 -1.75 84489 友达 4.00 -0.11 -2.68 411861 中华电信 31.66 -0.06 -0.19 47509 台湾国际航 33.72 -0.44 -1.29 962911 电 香港 中国移动 49.31 -0.64 -1.28 307291 中国联通 13.27 -0.11 -0.82 146881 中国电信 47.96 +0.17 +0.36 36278 中芯国际 3.79 -0.23 -5.72 158309 电讯盈科 4.55 -0.01 -0.22 10278 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。