《综述》消费者信心和工业生产数据显示美国经济稳定

* 消费者信心自近六年高位下滑

* 5月生产者物价上升0.5%

* 核心趸售物价仅升0.1%

* 工业生产在连续两个月下滑后小幅回升

路透华盛顿6月14日 - 美国6月消费者信心指数自六年高点滑落，而上月制造业产出在连续两个月下滑后小幅回升，暗示经济仍处于温和成长。

周五其它数据还显示，5月趸售物价跳涨，因汽油和食品价格反弹，凸显通胀压力温和。

美联储下周将召开会议，决策者将讨论是否以及何时开始缩减每月850亿美元的购债步伐。

尽管在财政政策收紧的情况下经济显现出韧性，但成长步伐说不上是特别亮丽，而且通胀远远低于美联储设定的2%目标。

“美联储可能会维持其当前证券购买步伐，直到秋季稍晚。并无通胀迹象，且成长仍然温和，”匹兹堡PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher说。

汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值为82.7，5月终值为近六年高点84.5。

6月的消费者信心数据是过去八个月来的次高，暗示美国民众对于其长期前景并没有那么悲观。

“主要指数接近周期高点，继续显示出消费者信心仍然乐观，这对未来消费者支出是一个可能的积极因素，”纽约道明证券(TD Securities)分析师Gennadiy Goldberg说。

生产者物价指数图表：(link.reuters.com/hak93t)

工业生产图表：(link.reuters.com/vaw93t)

消费者信心图表：(link.reuters.com/xub84t)

**内需扶助工业生产**

虽然家庭似乎经受住了财政政策的收紧，部分受助于房价上涨，但工业领域受到了削减支出的冲击。而且欧洲经济衰退给全球成长构成压力，亦打击了工业领域。

另一份报告显示，美联储称工业生产在连续两个月下滑后，上月小幅上升0.1%。整体工业生产持平，受到电力产出大幅下滑所拖累。

“5月数据小幅改善，暗示内需好转扶助抵消了近期因海外需求疲软而导致出口不佳带来的不利影响，”纽约摩根士丹利分析师Ted Wieseman说。

此外，劳工部称，5月生产者物价指数(PPI)上升0.5%，4月为下滑0.7%。

不过，剔除食品和能源的核心PPI仅连续第二个月小升了0.1%。

5月核心PPI较上年同期为上升1.7%，增幅同4月和3月持平。整体PPI亦同比升1.7%，4月则为同比升0.6%。

美国金融市场受这些报告影响不大，市场注意力转移至美联储周二和周三的会议上。华尔街股市亦下滑，美国公债价格则上扬。美元兑一篮子货币变动不大。

5月汽油趸售价格上涨1.5%，受能源价格的提振，4月为下滑6.0%。能源价格占上个月PPI升幅超过60%。

鸡蛋价格创纪录的涨幅将食品价格推高了0.6%。4月食品价格为下滑0.8%。鸡蛋价格涨幅占上月趸售物价涨幅的60%。

轻型卡车价格的涨幅占5月核心PPI升幅的近三分之二。

“生产者抱怨说，他们无法将任何的能源或食品价格上涨转移给消费者，”芝加哥Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk说，其并称，“结果就是对整体经济来说，通胀率未能进入一个健康的缓冲区域。”(完)