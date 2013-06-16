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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:52 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(612,808)

249,495 127,286 56,887 250,149 345,202 556,531 529,375 56,277 83,433

较6月4日变动(未平仓合约：增加12,489口)

15,285 2,680 -12,279 8,973 18,472 11,979 8,873 510 3,616

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.7 20.8 9.3 40.8 56.3 90.8 86.4 9.2 13.6

各类交易商数量(总计为539家)

182 151 167 138 164 426 404 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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