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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:53 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(418,531口)

115,052 145,685 76,210 195,137 143,867 386,399 365,762 32,132 52,769

较6月4日变动(未平仓合约：减少9,921口)

-4,898 -2,980 1,690 -6,096 -8,896 -9,304 -10,186 -617 265

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.5 34.8 18.2 46.6 34.4 92.3 87.4 7.7 12.6

各类交易商数量(总计为373家)

86 152 118 79 102 251 306 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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