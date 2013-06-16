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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:54 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,217,400口)

366,680 233,980 176,386 528,322 566,577 1071388 976,943 146,012 240,457

较6月4日变动(未平仓合约：增加37,669口)

-1,592 1,530 22,191 12,225 9,415 32,824 33,136 4,845 4,533

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 19.2 14.5 43.4 46.5 88.0 80.2 12.0 19.8

各类交易商数量(总计为709家)

169 161 208 236 288 533 564 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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