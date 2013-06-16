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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:55 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(373,844口)

174,015 115,010 17,566 146,470 204,792 338,051 337,368 35,793 36,476

较6月4日变动(未平仓合约：增加783口)

3,044 5,239 -1,097 -1,027 -4,357 920 -215 -137 998

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.5 30.8 4.7 39.2 54.8 90.4 90.2 9.6 9.8

各类交易商数量(总计为293家)

119 94 65 60 59 211 188 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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