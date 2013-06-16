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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:56 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年6月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(181,231口)

40,874 58,921 21,324 100,850 75,060 163,048 155,305 18,183 25,926

较6月4日变动(未平仓合约：增加12,693口)

-614 7,488 2,396 8,277 1,389 10,059 11,273 2,634 1,420

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.6 32.5 11.8 55.6 41.4 90.0 85.7 10.0 14.3

各类交易商数量(总计为261家)

60 113 55 59 51 153 200 (完) (整理 张明钧; 审校 侯向明)
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