拉美汇市：巴西雷亚尔走软，美联储会议前市场锁定获利

路透墨西哥城6月14日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周五下滑，部分回吐周四涨幅，因在美联储下周会议前交易商锁定获利。

拉美货币过去几周走软，因市场担心美联储可能很快缩减其购债计划。

美联储将于下周二和周三召开会议，届时可能会透露出美联储计画何时缩减每月850亿美元规模的购债计划的讯息。

巴西雷亚尔兑美元 周五走软0.33%，周四曾上涨近1.0%，当时因政府于周三晚间取消对外汇衍生品征税，此为取消资本管制并提振本币的最新举措。

墨西哥披索兑美元 跌0.55%，上一交易日曾录得近两年来最大涨幅。

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