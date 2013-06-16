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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:58 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,815,904口)

389,767 119,936 670,678 663,235 931,101 1,723,680 1,721,715 92,224 94,189

较6月4日变动(未平仓合约：增加75,241口)

10,031 -3,966 45,425 10,484 30,932 65,940 72,391 9,301 2,850

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.5 6.6 36.9 36.5 51.3 94.9 94.8 5.1 5.2

各类交易商数量(总计为328家)

126 71 152 87 106 279 283 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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