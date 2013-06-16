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市场报道 | 2013年 6月 16日 星期日 13:58 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月11日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月11日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(186,875口)

70,946 22,285 11,799 87,471 143,649 170,216 177,733 16,659 9,142

较6月4日变动(未平仓合约：增加6,139口)

3,147 3,248 -942 1,976 5,981 4,181 8,287 1,958 -2,148

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.0 11.9 6.3 46.8 76.9 91.1 95.1 8.9 4.9

各类交易商数量(总计为244家)

111 54 56 46 66 181 153 (完)

(整理 张明钧; 审校 侯向明)
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