全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升七日，所有船类活动增加

路透6月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第七个交易日上升，并达至两个半月高点，因所有类型的船舶活动增加。

波罗的海乾散货运价指数 上涨27点，或3.09%，至900点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬53点或3.57%至1,537点，为1月25日来最高。日均获利增加651美元至7,627美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点或3.12%，至859点。日均获利上升208美元至6,845美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“尽管(干散货)获利水平非常糟糕，但资产价值有所改善--这致使我们认为‘势必有一方要退让’--若不是费率上升、就是资产价值将回落。我们认为是前者，同时维持我们的观点，即今年下半年运费将有所改善，以支撑资产价值的上升，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。(完) (编译 侯向明; 审校 张明钧)