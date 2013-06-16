全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升七日，所有船类活动增加

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第七个交易日上升，并达至两个半月高点，因所有类型的船舶活动增加。
波罗的海乾散货运价指数 上涨27点，或3.09%，至900点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬53点或3.57%至1,537点，为1月25日来最高。日均获利增加651美元至7,627美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点或3.12%，至859点。日均获利上升208美元至6,845美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“尽管(干散货)获利水平非常糟糕，但资产价值有所改善--这致使我们认为‘势必有一方要退让’--若不是费率上升、就是资产价值将回落。我们认为是前者，同时维持我们的观点，即今年下半年运费将有所改善，以支撑资产价值的上升，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。(完) (编译 侯向明; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。