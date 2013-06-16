《全球主要央行会议预告》--2013年6-12月

路透6月14日 - 以下为全球主要央行在2013年6-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

6月18日至19日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

6月19日－美联储FOMC宣布利率决定。

7月30日至31日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

7月31日－美联储FOMC宣布利率决定。

9月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月18日－美联储FOMC宣布利率决定。

10月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

10月30日－美联储FOMC宣布利率决定。

12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

6月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月20日)。

7月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

7月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

8月 1日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。

10月 2日－巴黎－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

10月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。

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英国央行

7月 3日－货币政策会议(至7月4日)。

7月 4日－公布利率决定。

7月31日－货币政策会议(至8月1日)。

8月 1日－公布利率决定。

9月 4日－货币政策会议(至9月5日)。

9月 5日－公布利率决定。

10月 9日－货币政策会议(至10月10日)。

10月10日－公布利率决定。

11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。

11月 7日－公布利率决定。

12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。

12月 5日－公布利率决定。

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加拿大央行

7月17日－公布指标利率决定和货币政策报告。

9月 4日－公布指标利率决定。

10月23日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月 4日－公布指标利率决定。

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瑞士央行

6月20日－货币政策评估。

9月19日－货币政策评估。

12月12日－货币政策评估。

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澳洲央行

7月 2日－召开利率会议。

8月 6日－召开利率会议。

9月 3日－召开利率会议。

10月 1日－召开利率会议。

11月 5日－召开利率会议。

12月 3日－召开利率会议。

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新西兰央行

7月25日－公布指标利率。

9月12日－公布货币政策声明和指标利率。

10月31日－公布指标利率。

12月12日－公布货币政策声明和指标利率。

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瑞典央行

7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。

7月 3日－公布利率决定。

9月 4日－召开货币政策会议(至9月5日)。

9月 5日－公布利率决定。

10月23日－召开货币政策会议(至10月24日)。

10月24日－公布利率决定。

12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。

12月17日－公布利率决定。

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挪威央行

6月20日－货币政策会议。

9月19日－货币政策会议。

10月24日－货币政策会议。

12月 5日－货币政策会议。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。

具体会议日期将在开会前前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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