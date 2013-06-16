《全球主要央行会议预告》--2013年6-12月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月14日 - 以下为全球主要央行在2013年6-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月18日至19日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月19日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月30日至31日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月31日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
6月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月20日)。
7月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 1日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。
10月 2日－巴黎－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。
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英国央行
7月 3日－货币政策会议(至7月4日)。
7月 4日－公布利率决定。
7月31日－货币政策会议(至8月1日)。
8月 1日－公布利率决定。
9月 4日－货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月 9日－货币政策会议(至10月10日)。
10月10日－公布利率决定。
11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。
11月 7日－公布利率决定。
12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。
12月 5日－公布利率决定。
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加拿大央行
7月17日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 4日－公布指标利率决定。
10月23日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 4日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月20日－货币政策评估。
9月19日－货币政策评估。
12月12日－货币政策评估。
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澳洲央行
7月 2日－召开利率会议。
8月 6日－召开利率会议。
9月 3日－召开利率会议。
10月 1日－召开利率会议。
11月 5日－召开利率会议。
12月 3日－召开利率会议。
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新西兰央行
7月25日－公布指标利率。
9月12日－公布货币政策声明和指标利率。
10月31日－公布指标利率。
12月12日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 4日－召开货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月23日－召开货币政策会议(至10月24日)。
10月24日－公布利率决定。
12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。
12月17日－公布利率决定。
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挪威央行
6月20日－货币政策会议。
9月19日－货币政策会议。
10月24日－货币政策会议。
12月 5日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
央行相关消息..................................
全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
全球重要经济事件一览表......................
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\] (编译 侯向明; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。