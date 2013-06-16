全球汇市：投机客在6月11日止当周连续第二周减持美元多仓--CFTC

路透纽约6月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客连续第二周减持美元多仓。

6月11日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至282.8亿美元，前一周为391.2亿美元。

日圆净空头仓位自前周的82,744口下滑至72,906口。5月28日止当周的日圆净空仓为99,769口，路透数据显示这是近四年来最高。

欧元净空头仓位自前周的51,621口下滑至7,533口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 21,722 19,176

空头仓位 94,628 101,920

净仓位 -72,906 -82,744

欧元(125,000欧元为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 68,956 43,804

空头仓位 76,489 95,425

净仓位 -7,533 -51,621

英镑(62,500英镑为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 32,755 26,666

空头仓位 86,442 104,404

净仓位 -53,687 -77,738

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 6,576 5,871

空头仓位 27,314 31,674

净仓位 -20,738 -25,803

加元(100,000加元为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 17,343 22,351

空头仓位 53,250 62,127

净仓位 -35,907 -39,776

澳元(100,000澳元为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 24,482 32,853

空头仓位 87,759 91,403

净仓位 -63,277 -58,550

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月11日当周 6月4日当周

多头仓位 8,940 11,700

空头仓位 6,287 5,687

净仓位 2,653 6,013 (完)

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