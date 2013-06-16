全球汇市：投机客在6月11日止当周连续第二周减持美元多仓--CFTC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约6月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客连续第二周减持美元多仓。
6月11日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至282.8亿美元，前一周为391.2亿美元。
日圆净空头仓位自前周的82,744口下滑至72,906口。5月28日止当周的日圆净空仓为99,769口，路透数据显示这是近四年来最高。
欧元净空头仓位自前周的51,621口下滑至7,533口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 21,722 19,176
空头仓位 94,628 101,920
净仓位 -72,906 -82,744
欧元(125,000欧元为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 68,956 43,804
空头仓位 76,489 95,425
净仓位 -7,533 -51,621
英镑(62,500英镑为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 32,755 26,666
空头仓位 86,442 104,404
净仓位 -53,687 -77,738
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 6,576 5,871
空头仓位 27,314 31,674
净仓位 -20,738 -25,803
加元(100,000加元为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 17,343 22,351
空头仓位 53,250 62,127
净仓位 -35,907 -39,776
澳元(100,000澳元为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 24,482 32,853
空头仓位 87,759 91,403
净仓位 -63,277 -58,550
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月11日当周 6月4日当周
多头仓位 8,940 11,700
空头仓位 6,287 5,687
净仓位 2,653 6,013 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张明钧)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。