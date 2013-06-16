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亚洲 | 2013年 6月 16日 星期日 12:11 BJT

伊朗政治：温和保守派总统候选人哈桑·鲁哈尼当选第11届总统--内政部长

路透迪拜6月15日 - 伊朗内政部长纳贾尔周六在一国营电视台宣布，温和保守派总统候选人哈桑·鲁哈尼(Hassan Rohani)当选伊朗第11届总统。

纳贾尔称，5,000万的合格伊朗选民中有72%参与了投票，鲁哈尼的得票率略高于50%。(完) (编译 侯向明; 审校 张明钧)
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