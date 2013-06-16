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货币新闻 | 2013年 6月 16日 星期日 14:08 BJT

突发事件：墨西哥发生6.0级地震，墨西哥城有震感--USGS

路透墨西哥城6月16日 - 美国地质调查局(USGS)表示，墨西哥周日发生6.0级地震，墨西哥城有震感。

墨西哥城市长Miguel Angel Mancera在Twitter上说，目前未有损坏报告，但造成了部分电力供应中断。路透目击者说，墨西哥城建筑物发生摇晃。

美国地质调查局称，震中位于墨西哥中部城市Santa Rosa Treinta以南32公里处。(完) (编译 侯向明; 审校 张明钧)
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