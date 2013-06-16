香港新股：中国徽商银行为其香港上市案顾问聘请五家承销商--IFR

路透香港6月15日 - 路透旗下IFR周五稍晚报导指出，中国徽商银行已经聘请五家承销商来安排该公司10-15亿美元的香港首次公开招股(IPO)案。

IFR引述熟知内情消息人士的说法指出，这五家掌管此次交易的全球性统筹机构为中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根士丹利、以及瑞银集团(UBS)。

报导并指出，总部位于合肥的徽商银行将于2013年底或2014年初于香港上市。

徽商银行原本计画在上海挂牌，但是由于A股IPO市场未见重新开启的迹象，如今考虑转至香港上市。该公司的上海IPO原本是由中信证券负责。