香港新股：中国徽商银行为其香港上市案顾问聘请五家承销商--IFR

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月15日 - 路透旗下IFR周五稍晚报导指出，中国徽商银行已经聘请五家承销商来安排该公司10-15亿美元的香港首次公开招股(IPO)案。
IFR引述熟知内情消息人士的说法指出，这五家掌管此次交易的全球性统筹机构为中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根士丹利、以及瑞银集团(UBS)。
报导并指出，总部位于合肥的徽商银行将于2013年底或2014年初于香港上市。
徽商银行原本计画在上海挂牌，但是由于A股IPO市场未见重新开启的迹象，如今考虑转至香港上市。该公司的上海IPO原本是由中信证券负责。
徽商银行是向中国证监会申请上市的16家城市及乡村商业银行之一。该公司香港上市的提案已经在4月取得股东同意。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。