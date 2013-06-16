主要国家经济指标预测--6月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差6.07 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差32.37 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差138 顺差229 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.4% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负0.5 负1.43 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 4月 -- 21 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 6月 正45 正44 指数 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同 5月 -- -2.8% 期) (较上月) -- -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 盈余59.2 -- 出口(较上年同期) +3.2% -- 进口(较上年同期) -4.6% -- 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -0.5% -- (较上年同期) -1.0% -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 美国经常账收支(亿美元) 第一季 赤字1,061 赤字1,097 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1% 美国PPI(较上年同期) +1.7% +1.4% 美国核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 加拿大制造业销售 4月 -2.4% +0.3% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 持平 +0.2% 美国制造业产出(较前月) +0.1% +0.1% 美国产能利用率 77.6% 77.9% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 82.7 84.5 美国路透/密西根大学消费者现况指数 92.1 96.0 美国路透/密西根大学消费者预期指数 76.7 76.0 1430 美国ECRI一周领先指标 6月7日当周 131.3 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 石冠兰)