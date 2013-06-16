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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--6月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    
 6月17日(一)
 GMT时间     经济指标/活动                      公布时段          预估值         前值
 0800        意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)       4月                   --     顺差6.07
             意大利全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差32.37
 0900        欧元区贸易收支(亿欧元)             4月              顺差138      顺差229
 0900        欧元区劳工成本(较上年同期)         第一季                --        +1.3%
             欧元区薪资(较上年同期)                                   --        +1.4%
 1230        美国纽约联邦储备银行制造业指数     6月                负0.5       负1.43
 1300        美国整体资本净流入(亿美元)         4月                   --           21
 1400        全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场   6月                 正45         正44
             指数                                                         
 2100        韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同   5月                   --        -2.8%
             期)                                                          
             (较上月)                                                 --        -0.3%
 
   
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          现值           预估值
  0300    韩国贸易收支(亿美元)                        5月修正值      盈余59.2              -- 
             出口(较上年同期)                                           +3.2%              -- 
             进口(较上年同期)                                           -4.6%              -- 
  0900    欧元区就业人口(较上季)                       第一季           -0.5%              -- 
                      (较上年同期)                                      -1.0%              -- 
  0900    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)       5月终值          +0.1%            +0.1%
                      (较上年同期)                                      +1.4%            +1.4%
  1230    美国经常账收支(亿美元)                       第一季       赤字1,061        赤字1,097
  1230    美国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月             +0.5%            +0.1%
          美国PPI(较上年同期)                                           +1.7%            +1.4%
          美国核心PPI(较前月)                                           +0.1%            +0.1%
          美国核心PPI(较上年同期)                                       +1.7%            +1.7%
  1230    加拿大制造业销售                             4月              -2.4%            +0.3%
  1315    美国工业生产(较前月)                         5月               持平            +0.2%
          美国制造业产出(较前月)                                        +0.1%            +0.1%
          美国产能利用率                                                77.6%            77.9%
  1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数           6月初值            82.7             84.5
          美国路透/密西根大学消费者现况指数                              92.1             96.0
          美国路透/密西根大学消费者预期指数                              76.7             76.0
  1430    美国ECRI一周领先指标                       6月7日当周         131.3              -- 
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 石冠兰)
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