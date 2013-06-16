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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 07:00 BJT

全球外汇市场6月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0900 - 欧元区4月贸易收支

1230 - 美国纽约联邦储备银行公布6月制造业指数

1300 - 美国财政部长杰克卢参与全国小企业周活动，访问一家沥青生产工厂

1315 - 欧洲央行执委亚斯穆森在马格德堡(Magdeburg)金融市场对话中发表讲话

1400 - 美国公布6月全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行6月房屋市场指数

1630 - 欧洲央行执委莫尔许在一活动上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 于春红)
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