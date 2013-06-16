美国与加拿大经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 持平 负1.43 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 正45 正44 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- -2.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% -0.4% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 持平 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 95.0 85.3 美国建筑许可年率(万户) 97.5 100.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- +2.8% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 -- 670.7 美国再融资指数 -- 3,322.3 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.3% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0.25% 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月15日当周 34.0 33.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 6月8日当周 296.0 297.3 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.8 52.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 500 497 1400 美国领先指标 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负2.0 负5.2 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.08 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.9% +0.4% 加拿大央行核心CPI(较前月) +1.2% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +0.3% +0.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 6月14日当周 -- 131.3 6月24日当周 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 负0.53 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 -- 负10.5 (完)