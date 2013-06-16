东京汇市：本周伊始市场走势平淡，美联储政策会议为投资者关注焦点

* 日圆兑美元和欧元持于两个月高位附近

* 美联储6月18-19日会议为本周最关注事件

路透悉尼6月17日 - 日圆兑美元和欧元周一在亚洲市场早盘持于两个月高点附近，本周开局走势平淡，因投资者等待进一步明确美国联邦储备理事会的下一步动向。