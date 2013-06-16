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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 07:51 BJT

东京汇市：本周伊始市场走势平淡，美联储政策会议为投资者关注焦点

* 日圆兑美元和欧元持于两个月高位附近

* 美联储6月18-19日会议为本周最关注事件

* 市场急于明确美联储下一步动向

路透悉尼6月17日 - 日圆兑美元和欧元周一在亚洲市场早盘持于两个月高点附近，本周开局走势平淡，因投资者等待进一步明确美国联邦储备理事会的下一步动向。

交易员表示，鉴于目前市场走势震荡，且对美联储何时以及如何开始削减大规模刺激计划感到心中无数，美联储主席贝南克在6月18-19日会议后的新闻发布会上，将有必要对此问题进行阐述。
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