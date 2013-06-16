东京汇市：本周伊始市场走势平淡，美联储政策会议为投资者关注焦点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 日圆兑美元和欧元持于两个月高位附近
* 美联储6月18-19日会议为本周最关注事件
* 市场急于明确美联储下一步动向
路透悉尼6月17日 - 日圆兑美元和欧元周一在亚洲市场早盘持于两个月高点附近，本周开局走势平淡，因投资者等待进一步明确美国联邦储备理事会的下一步动向。
交易员表示，鉴于目前市场走势震荡，且对美联储何时以及如何开始削减大规模刺激计划感到心中无数，美联储主席贝南克在6月18-19日会议后的新闻发布会上，将有必要对此问题进行阐述。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。