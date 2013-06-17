《中国报摘》--中国证券报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 头版头条:
--基金研究机构监测数据显示，目前基金仓位已跌破八成，但两市A股ETF(交易所交易基金)上周两个交易日内总体净申购达48.095亿份，创年内单周最大净申购量，业内人士认为或是资金抄底所致。
* 其他:
--珠海市横琴新区管委会副主任陈骞表示，截至目前，横琴新区已累计完成固定资产投资逾400亿元人民币，区属企业大横琴投资有限公司正在制定改制方案，筹备在香港上市并发行人民币债券，另有五家企业也在积极筹备赴港上市。
--继前期乐视 、联想 高调进军智能电视后，又一家IT企业意欲分羹。有消息称，前期在手机和电视机顶盒领域布局已久的小米也将在近期进军智能电视领域，其直接锁定的是中大尺寸领域。
--针对国家发改委能源研究所副所长王仲颖此前表示，目前各方对电价补贴政策已形成统一意见，特别是涉及分布式光伏的度电补贴已有明确定论；据业内一位专家证实，最终方案最快6月30日前正式发布实施。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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