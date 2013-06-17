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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月17日

* 头版头条:

--基金研究机构监测数据显示，目前基金仓位已跌破八成，但两市A股ETF(交易所交易基金)上周两个交易日内总体净申购达48.095亿份，创年内单周最大净申购量，业内人士认为或是资金抄底所致。

* 其他:

--珠海市横琴新区管委会副主任陈骞表示，截至目前，横琴新区已累计完成固定资产投资逾400亿元人民币，区属企业大横琴投资有限公司正在制定改制方案，筹备在香港上市并发行人民币债券，另有五家企业也在积极筹备赴港上市。

--继前期乐视 、联想 高调进军智能电视后，又一家IT企业意欲分羹。有消息称，前期在手机和电视机顶盒领域布局已久的小米也将在近期进军智能电视领域，其直接锁定的是中大尺寸领域。

--针对国家发改委能源研究所副所长王仲颖此前表示，目前各方对电价补贴政策已形成统一意见，特别是涉及分布式光伏的度电补贴已有明确定论；据业内一位专家证实，最终方案最快6月30日前正式发布实施。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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