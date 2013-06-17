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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:35 BJT

金砖国家：6月14日股汇市收盘纵览

路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨1.07%，报953.68点。

中国股市：沪综指收升终结八连跌，反弹动力有限料短期重归弱势震荡。

香港股市：小涨0.4%，但本周依旧连续第五次周线收低。

中国汇市：人民币小幅收涨，结汇回归但市场短期维持震荡。

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印度股市：结束三日连跌收涨近2%，Reliance Industries大涨，因其所属开发区域的天然气储量可能高于预期；银行板块也上涨，由于印度批发(趸售)物价通胀放缓，提升了央行降息的预期。指标BSE指数 收涨1.86%至19,177.93点，录得5月15日以来最大单日涨幅。NSE指数 上涨1.92%至5,808.40点，收在重要心理关口5,800点上方。

印度汇市：印度卢比兑美元 收高，报57.5150/5250，得益于出口商在即期和远期市场大量卖出美元。但卢比本周仍收低0.8%，连续第六周下跌，周二曾创下58.98的纪录低点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,293.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.76%至703.74点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.69%，报31.7290卢布，卢布兑欧元 升0.92%，至42.3175卢布。

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巴西股市：受投资者获利了结打击收低，上日指标股指录得三个月最大单日涨幅。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.79%至50,018.79点。

拉美汇市：巴西雷亚尔走坚，得益于该国取消外汇衍生品征税决定。

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南非股市：收涨，因投资者买入近期遭受打击的零售等板块，资源板块也上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.37%至35,937.44点。综合指数 升1.29%，至40,323.62点。

南非汇市：兰特再度承压，经常帐数据构成忧虑。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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