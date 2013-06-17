金砖国家：6月14日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨1.07%，报953.68点。
中国股市：沪综指收升终结八连跌，反弹动力有限料短期重归弱势震荡。
香港股市：小涨0.4%，但本周依旧连续第五次周线收低。
中国汇市：人民币小幅收涨，结汇回归但市场短期维持震荡。
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印度股市：结束三日连跌收涨近2%，Reliance Industries大涨，因其所属开发区域的天然气储量可能高于预期；银行板块也上涨，由于印度批发(趸售)物价通胀放缓，提升了央行降息的预期。指标BSE指数 收涨1.86%至19,177.93点，录得5月15日以来最大单日涨幅。NSE指数 上涨1.92%至5,808.40点，收在重要心理关口5,800点上方。
印度汇市：印度卢比兑美元 收高，报57.5150/5250，得益于出口商在即期和远期市场大量卖出美元。但卢比本周仍收低0.8%，连续第六周下跌，周二曾创下58.98的纪录低点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,293.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.76%至703.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.69%，报31.7290卢布，卢布兑欧元 升0.92%，至42.3175卢布。
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巴西股市：受投资者获利了结打击收低，上日指标股指录得三个月最大单日涨幅。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.79%至50,018.79点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走坚，得益于该国取消外汇衍生品征税决定。
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南非股市：收涨，因投资者买入近期遭受打击的零售等板块，资源板块也上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.37%至35,937.44点。综合指数 升1.29%，至40,323.62点。
南非汇市：兰特再度承压，经常帐数据构成忧虑。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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