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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月17日

路透香港6月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：(1美元=7.7612港元<
 HKD=>)
 
 美股道琼工业指数      上周五收低105.9点或0.7%，报15,070.18点。因投资人仍然忧虑全球央行
 是否将很快开始收紧刺激计划。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       166.940   -2.14      24769            12.957      -0.64
 中国铝业                       8.370   -8.92     137974             2.598      -0.06
 中国移动                      49.310   -1.28     307291            76.541       0.91
 中国人寿                      36.320   -3.15      82922            18.792      -1.20
 中石油                       105.750   -3.91      86145             8.207      -0.76
 中石化                        92.090   -1.79      47059             7.147      30.42
 汇丰控股                      53.310   -2.22     333948            82.750      -0.48
 中电信                        47.960    0.36      36278             3.722      -1.00
 中国联通                      13.270   -0.82     146881            10.299      -0.59
 兖州煤业                       8.500   -5.45     221506             6.597      -2.70
 华能国际                      36.640   -1.80      26861             7.109      -0.71
 南方航空                      21.000   -5.45      20640             3.260      -0.62
 东方航空                      15.320   -2.67      12235             1.189     -50.66
 中芯国际                       3.790   -5.72     158309             0.588      -3.56（
 完）
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