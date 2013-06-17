中国能源：可再生能源供热实施方案有望年内出台，改变重电轻热现状--报载

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 上海证券报周一报导引述权威渠道消息称，国家能源局正在制订《可再生能源供热实施方案》，方案重点落在供热应用上，以太阳能、地热和生物质能等供热方式为主，预计年内出台。业内人士分析，方案的出台将改变当前中国重电轻热的能源利用现状，把光热产业提到新高度。
方案初稿显示，到2015年国内太阳能等可再生能源光热发电替代标煤规模将达5千万吨左右，到2020年约达1亿吨，而目前这一规模在3千多万吨。
另外，方案指出，未来光热产业的发展方向应由民用向工程发电转型，而目前该行业主要集中在太阳能热水器上。此外，方案包括按节能减排政策给予企业补贴、税收优惠等政府支持产业政策。
对新方案，中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会主任罗振涛表示，“一般热力系统在国家能源供应比重中占50%以上，电只占40%左右，规划的提出将改变目前我国重电轻热的现象，将成为能源十二五规划中可再生能源利用的一大亮点。”
他还透露，协会层面正在起草《太阳能供热制造意见》，为能源局的供热实施方案出台做准备。 光热产业主要包括三个层面，中低温、中高温和高温应用，目前中低温的应用最为广泛，集中在太阳能供热，中高温主要是发电。专家分析未来光热行业的发展方向将是以中温技术为主的工业发电应用，相关产业链公司将受益。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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