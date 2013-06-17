中国金融：央行官员再表态推动个人民币跨境业务，但并未给出政策时间表

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 中国央行官员再次重申推动个人人民币跨境业务。央行货币政策委员会秘书长、货币政策二司司长邢毓静表示，推动个人人民币跨境业务是央行今年的工作重点之一，不仅仅促进个人在贸易层面的便利化，还包括投资的便利化。
上海证券报周一引述其发言表示，2009年7月，企业开始试点跨境贸易人民币结算，目前已扩展到全国。今年年初，浙江省义乌市开始试点个人跨境贸易人民币结算，如果风险可控，将进一步推动。
而在投资层面，她表示将在此前合格境内机构投资者(QDII)试点的基础上，在合适的时机将推动个人合格投资者境外投资的试点。
不过，邢毓静并未给出相关政策的时间表。个人境外投资包含了直接投资和金融投资。在直接投资方面，温州、天津、上海等城市都在争取个人境外直接投资的“第一单”。在金融投资方面，市场也对QDII2（合格境内个人投资者）的推出期望甚高。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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