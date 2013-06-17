《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
*工商时报：
--NCC(国家通讯传播委员会)副主委兼发言人虞孝成昨日表示，原订6月30日4G(第四代行动电话行动通信标准)执照截止申请日，考量30日正逢周日延后至7月1日，目前已有超过10家团队领取申请书。 除中华电 、台湾大 、远传 、亚太电、威宝、全球一动等现有电信业者外，新进业者包括鸿海 、台湾之星、新光合纤 、新睿等业者亦在领表行列中。
--根据银行外币放款利差的最新数据，多家指标型银行出现明显下滑迹象。第一银行从去年底的1.97%降至今年第一季1.74%，中信银从2.84%降至2.68%，其他银行也顶多持平或微幅增加几个基本点(bp)，银行主管说，杀价竞争已经正式从台币杀到外币。
--大陆交通运输部副部长何建中昨日在海峡论坛宣布多项惠及两岸的最新海运政策；包括允许国际邮轮航线多航次申请挂靠两岸港口、逐步推行两岸干线班轮捎带中转货等措施。
*经济日报：
--持续多年的台湾基金市场募集主流出现微妙变化，受惠于人民币业务的庞大商机，最新一波投信基金募集主角，正逐渐从高收益债券基金转由大陆资产题材担纲。近期开募的四档基金，其中三档包括摩根中国A股基金、富邦中国债券伞型基金、华南永昌人民币高收益债基金，打出的都是大陆资产相关的题材。
--交通部长叶匡时表示，马总统宣示实现100M固网宽频网路全面到户的愿景，今年7月台湾都会区都可涵盖，1G的超高速光纤上网试点计画，则可于六都开放民众与企业申请试用。
--中国电子视像行业协会副会长兼秘书长白为民昨日表示，两岸在面板及彩电业，除了采购外，还可以在相互投资与技术交流等方面，进一步合作，同时，联合开发新产品，共同打国际市场，扩大出口产品的数量。
--行政院会周四将听取金管会报告〞促进我国债券市场发展〞，讨论推动宝岛债市场发展，对于大陆的国家开发银行 、中国工商银 等陆银或大陆企业有意来台发债，金管会证期局长黄天牧昨日表示，涉及的层面较广泛，必须再行研议。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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