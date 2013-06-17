《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月17日

*工商时报：

--NCC(国家通讯传播委员会)副主委兼发言人虞孝成昨日表示，原订6月30日4G(第四代行动电话行动通信标准)执照截止申请日，考量30日正逢周日延后至7月1日，目前已有超过10家团队领取申请书。 除中华电 、台湾大 、远传 、亚太电、威宝、全球一动等现有电信业者外，新进业者包括鸿海 、台湾之星、新光合纤 、新睿等业者亦在领表行列中。

--根据银行外币放款利差的最新数据，多家指标型银行出现明显下滑迹象。第一银行从去年底的1.97%降至今年第一季1.74%，中信银从2.84%降至2.68%，其他银行也顶多持平或微幅增加几个基本点(bp)，银行主管说，杀价竞争已经正式从台币杀到外币。

--大陆交通运输部副部长何建中昨日在海峡论坛宣布多项惠及两岸的最新海运政策；包括允许国际邮轮航线多航次申请挂靠两岸港口、逐步推行两岸干线班轮捎带中转货等措施。

*经济日报：

--持续多年的台湾基金市场募集主流出现微妙变化，受惠于人民币业务的庞大商机，最新一波投信基金募集主角，正逐渐从高收益债券基金转由大陆资产题材担纲。近期开募的四档基金，其中三档包括摩根中国A股基金、富邦中国债券伞型基金、华南永昌人民币高收益债基金，打出的都是大陆资产相关的题材。

--交通部长叶匡时表示，马总统宣示实现100M固网宽频网路全面到户的愿景，今年7月台湾都会区都可涵盖，1G的超高速光纤上网试点计画，则可于六都开放民众与企业申请试用。

--中国电子视像行业协会副会长兼秘书长白为民昨日表示，两岸在面板及彩电业，除了采购外，还可以在相互投资与技术交流等方面，进一步合作，同时，联合开发新产品，共同打国际市场，扩大出口产品的数量。

--行政院会周四将听取金管会报告〞促进我国债券市场发展〞，讨论推动宝岛债市场发展，对于大陆的国家开发银行 、中国工商银 等陆银或大陆企业有意来台发债，金管会证期局长黄天牧昨日表示，涉及的层面较广泛，必须再行研议。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。