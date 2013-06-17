中国货币市场：隔夜回购利率走低七天持坚，资金结构性失衡局面依旧

路透上海6月17日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购 走势略有分化，其中隔夜和14天回购加权利率下挫，而七天持坚。因受例行准备金退款等影响，流动性紧张局面略有缓和，但离宽松状态距离尚远。

交易员称，目前来看，市场总体流动性状况应不足虑，结构性失衡仍是主要症结。另外，考虑到外汇占款增量减少趋势和半年末时点资金向来紧张，月末前机构对资金面预期依旧十分谨慎。

上海一银行交易员称，与七天相比，隔夜回购加权利率跌势明显，或是受过低的开盘利率引导，因此资金面只是“稍好一点，但说不上宽松。”

中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。

华南一银行交易员补充说，从上周尾盘回购利率走势来看，不排除今日下午流动性亦有进一步缓和，但考虑到外汇占款增量已显下行趋势等，月末前资金面不容乐观。

“除非央行会放水，但现在看希望不大。”后一交易员指出。

央行公开市场一级交易商本周一可继续上报正/逆回购和三个月央票需求。不过上周在同样上报各种需求的情况下，央行收手未进行任何操作。

官方媒体金融时报周一报导也表示，多方消息显示，鉴于当前的资金紧张是结构性的，存量流动性依然处于高位，货币当局并不愿大规模“放水”。银行体系的流动性紧缺，将通过公开市场操作予以平衡，少数因自己的商业行为而造成的流动性紧绷，则交由市场自行调节解决。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 4.8434 7.0254 -218.20

七天 6.8756 6.9016 -2.60

14天 6.5867 7.6826 -109.59 上海证交所质押式回购利率

一天 6.4050 4.0300 +237.50

七天 6.6000 5.5150 +108.50

14天 6.5500 5.4000 +115.00 回购定盘利率

隔夜 4.8000 6.9200 -212.00

七天 6.8900 6.8100 +8.00

14天 6.5000 7.7000 -120.00 Shibor

隔夜 4.8130 6.9680 -215.50

七天 6.8480 6.8110 +3.70