版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:31 BJT

《香港报摘》--经济日报6月17日

* 要闻版头条:

--聚焦超级星期四，港股考验20,500点支持力。 * 其他: 　　--金管局总裁陈德霖称，投资者对于退市加息的预期足以让资产市场波动，若按香港按揭利息增至5厘的长期正常水平，势影响香港楼市发展。

--香港人民币即时支付结算(RTGS)系统5月份的每日平均交易额达3,900亿元人民币。金管局总裁陈德霖指，这是首次超越港元同期的交易水平，反映香港作为离岸人民币中心的中介活动愈来愈多。

--银河娱乐 副主席吕耀东接受访问时称，澳门市场深度犹在，内地中产不断增加，高毛利的中场（散客）业务在不久将来就可与贵宾厅收入拉近。

--世茂房地产 宣布，所有尚未偿还的2016年定息票据将于2013年7月14日获悉数赎回，赎回价相等于该等定息票据本金额的102.667%，另加截至赎回日期（不包括当日）累计未付利息。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐