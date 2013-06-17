两岸经贸：大陆发布31项对台湾新措施，新开放13城为个人旅游试点城市

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 上海证券报周日报导，中国大陆新发布31项面向台湾的新政策措施，其中包括开放沈阳、郑州、武汉等13个城市，作为第三批大陆居民赴台湾地区个人旅游试点城市，并将于近期增加大陆居民赴台旅游组团社。
报导引述中共中央台办、国务院台办主任张志军等在第五届海峡论坛上的话并称，大陆还将新增授权11个省区市公安机关为在当地的台湾居民换发、补发五年有效台胞证等，使可以为在大陆台湾居民换发、补发五年有效台胞证的省区市达到20个。
同时，将积极促进两岸邮轮运输经济发展；积极支持两岸客货滚装轮运输发展；同意两岸互设验船机构或办事处等。将增加向台湾居民开放10类（项）专业技术人员资格考试。拟就认可和执行台湾地区乡镇市调解委员会出具的民事调解书发布司法解释。
此外，还同意福建省设立国家海峡版权交易中心；同意福建开展“加强国产网络游戏属地管理试点”；同意福建设立海峡国家数字出版产业基地；允许台湾居民参加出版专业技术人员职业资格考试等。
福建省同时发布将开展台资中小企业助保金贷款、设立海峡两岸科技合作联合基金、安排专项资金资助台资企业和对台科技合作企业的科研项目、在漳州设立海峡两岸新型农民交流培训基地等七项政策措施。
国台办此前发布的数据显示，截至今年5月底，大陆居民赴台个人游累计已经达到了38.58万人次，其中今年1至5月达到了16.6万人次，同比增长237.49%。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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