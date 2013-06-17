香港金融：人民币债券及更多形式产品推出，有助香港债市发展--财政司长

路透香港6月17日 - 香港财政司长曾俊华表示，人民币国债及其他债券进一步推动，以及引入不同形式的债券产品，料吸引全球更多债券发行人及投资者参与香港债券市场，增进市场广度及深度。

曾俊华周日在其网志上(here)发表文章指出，香港由于港元与美元挂钩、较具规模企业多会通过较为成熟的美元债券市场集资，以及香港政府举债需求不大，得香港债券市场规模较同等经济发展程度的经济体系为小。

他指出，政府透过有系统发行政府债券以及利得税减免等措施，促进债券市场发展。其中，港元非公债的发行总额至2012年达到2,430亿港元，较2008年的1,380亿港元成长76%，显见港元债券市场已逐渐发展成为银行体系和股票市场以外另一有效的融资渠道。

根据金管局资料，至2013年3月，包括外汇基金票据等在内的港元债券未偿还余额为1,36万亿(兆)港元。

曾俊华并表示，在香港发行人民币国债，是中央政府落实「十二五规划纲要」中，支持香港发展成爲离岸人民币业务中心的一个重点，今年连续第五年的发行，体现中央政府把在港发行国债作为长期制度安排的决心。其中30年期国债的发行，更是为香港的人民币长债定下孳息基准，也为机构投资者（包括退休基金）提供更多人民币长期定息産品。

在其他债券方面，他表示，香港也锐意开拓伊斯兰债券市场，由于相关债券产品结构较传统债券复杂，需要承担较传统债券产品更多的税务责任，因此政府已向立法会提交相关税法草案，为伊斯兰债券产品相关交易提供税务宽免。希望有关草案能在暑假前通过，以提升香港发行伊斯兰金融业务的竞争力。