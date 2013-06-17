香港金融：人民币债券及更多形式产品推出，有助香港债市发展--财政司长

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月17日 - 香港财政司长曾俊华表示，人民币国债及其他债券进一步推动，以及引入不同形式的债券产品，料吸引全球更多债券发行人及投资者参与香港债券市场，增进市场广度及深度。
曾俊华周日在其网志上(here)发表文章指出，香港由于港元与美元挂钩、较具规模企业多会通过较为成熟的美元债券市场集资，以及香港政府举债需求不大，得香港债券市场规模较同等经济发展程度的经济体系为小。
他指出，政府透过有系统发行政府债券以及利得税减免等措施，促进债券市场发展。其中，港元非公债的发行总额至2012年达到2,430亿港元，较2008年的1,380亿港元成长76%，显见港元债券市场已逐渐发展成为银行体系和股票市场以外另一有效的融资渠道。
根据金管局资料，至2013年3月，包括外汇基金票据等在内的港元债券未偿还余额为1,36万亿(兆)港元。
曾俊华并表示，在香港发行人民币国债，是中央政府落实「十二五规划纲要」中，支持香港发展成爲离岸人民币业务中心的一个重点，今年连续第五年的发行，体现中央政府把在港发行国债作为长期制度安排的决心。其中30年期国债的发行，更是为香港的人民币长债定下孳息基准，也为机构投资者（包括退休基金）提供更多人民币长期定息産品。
在其他债券方面，他表示，香港也锐意开拓伊斯兰债券市场，由于相关债券产品结构较传统债券复杂，需要承担较传统债券产品更多的税务责任，因此政府已向立法会提交相关税法草案，为伊斯兰债券产品相关交易提供税务宽免。希望有关草案能在暑假前通过，以提升香港发行伊斯兰金融业务的竞争力。
曾俊华指出，虽然香港债券市场规模不算大，但在提升政府提升政府债券计划规模，消除发展伊斯兰债券市场的税务障碍后，加上人民币国债及其他人民币债券产品的推动，不同形式的债券产品以至债券指数交易所买卖基金(即债券ETF)将逐步在市场涌现，未来仍有很大的发展空间。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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