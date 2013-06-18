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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标，预测中标收益率持稳于2.9089%
  国家开发银行至多40亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.69%
  国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.93%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.04%
  国开行至多80亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.12%
  国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.18%
  农业发展银行至多130亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值3.93%
  农发行至多130亿元五年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.02%
  中国航空工业集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和民生银行主承
  光大证券 15亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等主承
  杭州萧山区国资经营总公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承
  内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
  天津港 5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和民生银行主承
  天津港 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和进出口行主承
  泉州市国资投资经营公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  温州市工业投资集团7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
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  二、新债上市：

  农发行115.10亿元六个月期贴现金融债130410，参考收益率3.4493%
  深赤湾  5亿元一年期短融041358051，票面利率4.60%
  中航三鑫 3亿元一年期短融041362028，票面利率5.60%
  南山集团8亿元三年期中期票据1382307，票面利率5.28%
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  三、缴款：
     
  华能集团50亿元九个月期超短期融资券
  中信建投证券17亿元三个月期短融
  长江电力 40亿元一年期短融
  上海临港经济发展集团18亿元一年期短融
  云南工投集团动力配煤公司4亿元一年期短融
  绍兴黄酒集团3亿元三年期中票
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  四、还本付息：   

  中国铝业  20亿元六个月期超短融011220007到期兑付，票面利率4.35%
  中国中冶  30亿元九个月期超短融011224003到期兑付，票面利率4.30%
  中国航空工业集团20亿元九个月期超短融011229003到期兑付，票面利率4.15%
  内蒙古蒙西水泥4亿元一年期短融041253030到期兑付，票面利率4.65%
  星期六 1.8亿元一年期短融041260029到期兑付，票面利率6.40%
  中国铝业公司30亿元五年期中票0882019到期兑付，票面利率5.50%
  中国人民银行180亿元三年期央票1001051到期兑付，票面利率2.68%
  青岛国信实业5亿元10年期固息债078021付息，票面利率4.72%
  鲁能集团6亿元15年期固息债088012付息，票面利率6.20%
  财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息，票面利率3.09%
  江苏国信资产管理公司30亿元五年期固息债0980109付息，票面利率4.10%
  天津津能投资13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080072付息，票面利率5.33%
  国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)120226付息，基本利差0.99%
  重庆缙云资产经营10亿元七年期固息债1280181付息，票面利率6.75%
  天津津南城投15亿元七年期固息债1280182付息，票面利率6.95%
  广西交通投资集团15亿元五年期中票1282199付息，票面利率4.88%
  南山集团6亿元五年期中票1282200付息，票面利率5.25%
  武汉经济发展投资3.5亿元五年期中票1282201付息，票面利率5.25%
  乌鲁木齐中小企业1.7亿元三年期集合票据1283015付息，票面利率6.66%
  财政部代发206亿元三年期固息地方债129101付息，票面利率2.76%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --中国四大国有银行周一稍晚公告称，接到股东中央汇金投资有限责任公司通知，近日已在二级市场增持公司A
股股份。公告并称，汇金拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份。 
         
  国家统计局今日发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
          6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
          6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽；审校 丁淑琴)
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