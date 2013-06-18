《中国债券市场每日交易备忘》--6月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标，预测中标收益率持稳于2.9089% 国家开发银行至多40亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.69% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.93% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.04% 国开行至多80亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.12% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.18% 农业发展银行至多130亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值3.93% 农发行至多130亿元五年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.02% 中国航空工业集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和民生银行主承 光大证券 15亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等主承 杭州萧山区国资经营总公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 天津港 5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和民生银行主承 天津港 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和进出口行主承 泉州市国资投资经营公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 温州市工业投资集团7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行115.10亿元六个月期贴现金融债130410，参考收益率3.4493% 深赤湾 5亿元一年期短融041358051，票面利率4.60% 中航三鑫 3亿元一年期短融041362028，票面利率5.60% 南山集团8亿元三年期中期票据1382307，票面利率5.28% ============================================================================ 三、缴款： 华能集团50亿元九个月期超短期融资券 中信建投证券17亿元三个月期短融 长江电力 40亿元一年期短融 上海临港经济发展集团18亿元一年期短融 云南工投集团动力配煤公司4亿元一年期短融 绍兴黄酒集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铝业 20亿元六个月期超短融011220007到期兑付，票面利率4.35% 中国中冶 30亿元九个月期超短融011224003到期兑付，票面利率4.30% 中国航空工业集团20亿元九个月期超短融011229003到期兑付，票面利率4.15% 内蒙古蒙西水泥4亿元一年期短融041253030到期兑付，票面利率4.65% 星期六 1.8亿元一年期短融041260029到期兑付，票面利率6.40% 中国铝业公司30亿元五年期中票0882019到期兑付，票面利率5.50% 中国人民银行180亿元三年期央票1001051到期兑付，票面利率2.68% 青岛国信实业5亿元10年期固息债078021付息，票面利率4.72% 鲁能集团6亿元15年期固息债088012付息，票面利率6.20% 财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息，票面利率3.09% 江苏国信资产管理公司30亿元五年期固息债0980109付息，票面利率4.10% 天津津能投资13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080072付息，票面利率5.33% 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)120226付息，基本利差0.99% 重庆缙云资产经营10亿元七年期固息债1280181付息，票面利率6.75% 天津津南城投15亿元七年期固息债1280182付息，票面利率6.95% 广西交通投资集团15亿元五年期中票1282199付息，票面利率4.88% 南山集团6亿元五年期中票1282200付息，票面利率5.25% 武汉经济发展投资3.5亿元五年期中票1282201付息，票面利率5.25% 乌鲁木齐中小企业1.7亿元三年期集合票据1283015付息，票面利率6.66% 财政部代发206亿元三年期固息地方债129101付息，票面利率2.76% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国四大国有银行周一稍晚公告称，接到股东中央汇金投资有限责任公司通知，近日已在二级市场增持公司A 股股份。公告并称，汇金拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份。 国家统计局今日发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 丁淑琴)