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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 09:06 BJT

全球金市：金价下滑，因投资者等候美联储会议以观其购债计划动向

自5月22日美联储主席贝南克称如果经济改善，美联储可能缩减其刺激计划以来，市场便惶惶不安。

如果每月850亿美元买债计划缩减，可能会损及黄金。黄金通常被视为通胀的对冲工具。美联储将在6月18-19日举行会议。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，6月11日止当周对冲基金和共同基金经理人削减对黄金和白银期货和期权的多头押注。

全球仅次于中国的第二大黄金生产国澳洲，第一季黄金产量因天气相关原因而减少5%至63.5吨。

汇丰调降今明两年铂金价格预估，尽管供应偏紧，因铂金价格受到黄金大跌所影响。

Anglo American Platinum 周六表示，其南非Thembelani矿的营运恢复正常，周五有一群员工不让2,400名工人回到地面上。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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