全球金市：金价下滑，因投资者等候美联储会议以观其购债计划动向

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
自5月22日美联储主席贝南克称如果经济改善，美联储可能缩减其刺激计划以来，市场便惶惶不安。
如果每月850亿美元买债计划缩减，可能会损及黄金。黄金通常被视为通胀的对冲工具。美联储将在6月18-19日举行会议。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，6月11日止当周对冲基金和共同基金经理人削减对黄金和白银期货和期权的多头押注。
全球仅次于中国的第二大黄金生产国澳洲，第一季黄金产量因天气相关原因而减少5%至63.5吨。
汇丰调降今明两年铂金价格预估，尽管供应偏紧，因铂金价格受到黄金大跌所影响。
Anglo American Platinum 周六表示，其南非Thembelani矿的营运恢复正常，周五有一群员工不让2,400名工人回到地面上。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选