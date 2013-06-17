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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:46 BJT

《香港报摘》--信报6月17日

* 要闻版头条:

--首批2,500个白表免补地价名额继续入市，以贵价争夺优质盘源，带动楼市气氛再趋热闹，其他私人屋苑也受惠。 * 其他: 　　--澳门励骏创建今天公开招股，在港发售约2.04亿股。发售价介乎每股2.30-2.98港元，集资额最高达49.86亿港元。集团联席主席周锦辉表示，集团凭藉澳门渔人码头等多个优秀的旅游项目，未来会致力拓展澳门娱乐消闲的庞大市场。

--金管局总裁陈德霖接受访问时表示，目前暂未见资金大举撤离香港。惟他预计，即使当美国步入加息周期，息口上升步伐亦只会是缓慢，相信资金不会于短时间内一次过「退潮」。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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