《中国报摘》--其他报纸重要消息6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**上海证券报**
--货币政策二司司长邢毓静表示，在此前QDII(合格境内机构投资者)试点基础上，在合适的时机将推动个人合格投资者境外投资的试点，人民币的跨境使用不能局限在贸易上，而要更多地向投融资领域扩展。央行的工作重点，就是对人民币跨境使用的原有框架不断完善。
--中国人民大学经济研究所课题组的《中国宏观经济分析与预测2013年中期》报告中预计，全年GDP增速为8.1%，下半年经济依然存在增速反弹的基础，但回升力度有限。去年该机构终期报告对今年中国GDP增速预测值为9.3%。
--权威渠道获悉，国家能源局正在制订《可再生能源供热实施方案》，方案重点落在供热应用上，以太阳能、地热和生物质能等供热方式为主，预计年内出台。方案初稿显示，到2015年太阳能等可再生能源光热发电替代标煤规模将达5,000万吨左右，到2020年约达1亿吨，而目前这一规模在3,000多万吨。
--证监会首次启动“实地核查”，证监会公布的并购重组审核进度表显示，公司重组方案已获并购重组委有条件审核通过的盛运股份，审核状态由上期“申请人落实并购重组委审核意见中”变为“实地核查”。
**证券时报**
--上交所有关人士透露，基金回购交易已进入研究测试阶段，准备适时推出，不排除今年推出的可能。
--权威人士透露，6月1-9日，四大国有商业银行信贷量合计2,170亿元，已超过其5月全月投放量，但存款状况却不乐观。
--华谊兄弟 宣布今明两年公司将推出15部新片，董事长王中军预计，公司全年电影票房在30亿元以上。
**人民日报**
--文章援引专家指，现阶段，即便中国以7%到8%的速度增长，也能实现2020年经济总量比2010年翻番的目标，也不会带来太大的就业问题，而且更有利于结构调整。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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