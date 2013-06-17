《中国报摘》--其他报纸重要消息6月17日

**上海证券报**

--货币政策二司司长邢毓静表示，在此前QDII(合格境内机构投资者)试点基础上，在合适的时机将推动个人合格投资者境外投资的试点，人民币的跨境使用不能局限在贸易上，而要更多地向投融资领域扩展。央行的工作重点，就是对人民币跨境使用的原有框架不断完善。

--中国人民大学经济研究所课题组的《中国宏观经济分析与预测2013年中期》报告中预计，全年GDP增速为8.1%，下半年经济依然存在增速反弹的基础，但回升力度有限。去年该机构终期报告对今年中国GDP增速预测值为9.3%。

--权威渠道获悉，国家能源局正在制订《可再生能源供热实施方案》，方案重点落在供热应用上，以太阳能、地热和生物质能等供热方式为主，预计年内出台。方案初稿显示，到2015年太阳能等可再生能源光热发电替代标煤规模将达5,000万吨左右，到2020年约达1亿吨，而目前这一规模在3,000多万吨。

--证监会首次启动“实地核查”，证监会公布的并购重组审核进度表显示，公司重组方案已获并购重组委有条件审核通过的盛运股份，审核状态由上期“申请人落实并购重组委审核意见中”变为“实地核查”。

**证券时报**

--上交所有关人士透露，基金回购交易已进入研究测试阶段，准备适时推出，不排除今年推出的可能。

--权威人士透露，6月1-9日，四大国有商业银行信贷量合计2,170亿元，已超过其5月全月投放量，但存款状况却不乐观。

--华谊兄弟 宣布今明两年公司将推出15部新片，董事长王中军预计，公司全年电影票房在30亿元以上。

**人民日报**

--文章援引专家指，现阶段，即便中国以7%到8%的速度增长，也能实现2020年经济总量比2010年翻番的目标，也不会带来太大的就业问题，而且更有利于结构调整。(完)