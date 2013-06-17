投行报告：防治大气污染国十条只是起点，政策对头不会抑制经济增长--德银

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏提供的报告指出，国务院常务会议决定了“大气污染防治十条措施”只是起点，以后还有大量细化的工作。只要政策对头，不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点。
报告内容如下：第一， 最高决策层已经认识到，治理空气污染决非仅仅环保部门的事情。严重的空气污染更重要地是反映了中国粗放型的经济结构、煤炭占很高比例的能源结构、以及乘用车发展过快（过去五年保有量年均增长20%）而地铁等公共交通不发达的结构性问题。因此，治理空气污染必须由国务院直接牵头，综合实行加大减排力度、加速改变能源结构、大力发展公共交通等许多措施，协调许多部门的政策和努力。
第二， 国十条是起点，以后还有大量细化的工作。将PM2.5降低到安全水平（比如，使90%的城市将年均PM2.5降到35微克／立方米，全国城市平均PM2.5降到30）将是一个十分长期的过程。我估计，如果政策对头，执行得力，经过18年的努力可以达到上述目标，但缩短到15年十分困难。因此，刚刚公布“国十条”肯定不是治理大气污染的全部措施，而是今后几十条、甚至几百条措施的起点。
第三， 国十条已经初步搭建起了一个正确的框架，今后在许多方面应该不断细化、量化，并将责任具体分解到部门和地方。比如，应该对污染严重的河北、北京、天津、山东等地区设定煤炭消费零增长的目标，这些地区的煤炭消费绝对量应该从明年开始就进入负增长。再如，应该尽快出台提高煤炭的资源税税率、提高ＳＯ２和ＮＯＸ的排污费标准、提高对清洁能源的补贴等措施。对主要城市汽车保有量增速过快的问题也应有具体的对应措施。
第四， 国十条要求公开污染行业企业环境信息、公布重点城市空气质量排名，这是一大进步。以前，治理污染主要靠地方政府和环保部门，效果不好，问题之一在于信息不透明，老百姓和媒体难以参与。成功地治理了空气污染的其他国家的经验是，社会舆论是法规、政策进步和迫使地方政府采取强力措施治理污染的最大推动力。另外，仅仅依靠政府部门来提供污染行业和企业的信息是不够的（主要是动力不足），应该充分发挥学术研究机构、非政府环保机构和媒体的作用。
第五， “国十条”将治理空气污染与“培育新的增长点”联系起来，是一个新的、正确的视角。我们的研究表明，政府加大力度治理空气污染，只要政策对头，就不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点（如页岩气、煤层气、风能、地铁等）、甚至在中长期提升经济增长潜力。另外，如果考虑到PM2.5减排带来的对人民健康的好处、相关医疗成本的下降、劳动生产率的提高，大力治理空气污染对“绿色GDP”的贡献应该是十分正面的。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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